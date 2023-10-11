П'ятий день війни в Ізраїлі: нові удари по цілях у Секторі Гази та дані про втрати сторін

Після ізраїльських ударів по Газі піднімається дим. Фото: REUTERS/Mohammed Salem

За останню добу армія Ізраїля завдала ударів по щонайменше 450 цілях ХАМАС у Секторі Гази. До того ж ЦАХАЛ стверджує, що знищив терористичну мережу для виявлення літаків.

Про це повідомляє ЦАХАЛ та The Times of Israel.

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במשך שנים חמאס הקים רשת מצלמות איכותיות, שהוחבאו בתוך דודי שמש לאורך כל רצועת עזה, במטרה לזהות ולעקוב אחרי כלי טיס >> pic.twitter.com/YFKsiNUiXS — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 11, 2023

Удари по цілях ХАМАСу

"Армія оборони Ізраїлю втретє за добу продовжує завдавати масовані удари по Сектору Газа. Десятки винищувачів завдали ударів по більш ніж 200 цілях в Аль-Фуркані", — йдеться у повідомленні.

ЦАХАЛ повідомляє, що це вже третій удар по цьому району за останні 24 години, під час якого ізраїльська армія завдала ударів по понад 450 цілей.

За словами оборонців Ізраїлю, Аль-Фуркан – це район на півночі Сектора Гази, який використовується бойовиками ХАМАС як центр терору, звідки здійснюється велика кількість терористичних атак.

Допис ЦАХАЛу. Фото: скриншот

Знищення мережі ХАМАС для виявлення ізраїльських літаків

ЦАХАЛ стверджує, що націлився на "можливості повітряного виявлення" ХАМАС у Газі.

За словами військових, терористична група мала мережу камер, захованих у сонячних водонагрівачах по всій Газі, щоб відстежувати та контролювати ізраїльські літаки.

"Вчора, протягом кількох хвилин під час цілеспрямованого вильоту, IAF завдали ударів по всіх сайтах мережі та знищили здатність ХАМАС сформувати точну картину неба та їхніх зусиль націлити літаки ЦАХАЛ", — кажуть військові.

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я Гази, внаслідок бойових дій загинули 830 палестинців.

Жертви в Ізраїлі

Кількість жертв атаки ХАМАС на Ізраїль продовжує зростати. Станом на ранок 11 жовтня в країні загинули понад 1200 осіб.

Ізраїльська армія оприлюднила імена ще 14 солдатів, які загинули 7 жовтня. Таким чином, жертвами атак стало 170 солдатів Ізраїлю.

Оборонці країни заявляють, що вони завдали ударів по морських цілях ХАМАСу в Секторі Гази, а також по водолазу, який намагався проникнути в Ізраїль морем.

За попередньою інформацією, ізраїльська авіація завдала удару по будинку родичів військового командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа в місті Хан-Юнісі. Внаслідок цього могли загинути його родичі.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Ізраїлю заявили, що війна з ХАМАС може тривати кілька місяців. Нині Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.

Також ми писали, що державний секретар США Ентоні Блінкен найближчими днями відвідає Ізраїль. Там він планує поспілкуватися з партнерами.

Додамо, палестинські бойовики ХАМАС продовжують зазнавати втрат внаслідок віроломного вторгнення до Ізраїлю. На цей раз завдяки діям ізраїльської авіації було знищено двоє "високопоставлених" ватажків мусульманських терористів.