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Пятый день войны в Израиле: новые удары по целям в секторе Газа и данные о потерях сторон

11 октября 2023 09:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пятый день войны в Израиле: новые удары по целям в секторе Газа и данные о потерях сторон
После израильских ударов по Газе поднимается дым. Фото: REUTERS/Mohammed Salem
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За последние сутки армия Израиля нанесла удары по меньшей мере 450 целям ХАМАС в Секторе Газы. К тому же ЦАХАЛ утверждает, что уничтожил террористическую сеть для обнаружения самолетов.

Об этом сообщает ЦАХАЛ и The Times of Israel.

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Удары по целям ХАМАСа

"Армия обороны Израиля в третий раз за сутки продолжает наносить массированные удары по Сектору Газа. Десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане", — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ сообщает, что это уже третий удар по этому району за последние 24 часа, во время которого израильская армия нанесла удары по более чем 450 целям.

По словам защитников Израиля, Аль-Фуркан — это район на севере Сектора Газы, используемый боевиками ХАМАС как центр террора, откуда совершается большое количество террористических атак.

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Пост ЦАХАЛа. Фото: скриншот

Уничтожение сети ХАМАС для обнаружения израильских самолетов

ЦАХАЛ утверждает, что нацелился на "возможность воздушного обнаружения" ХАМАС в Газе.

По словам военных, у террористической группы была сеть камер, спрятанных в солнечных водонагревателях по всей Газе, чтобы отслеживать и контролировать израильские самолеты.

"Вчера, в течение нескольких минут во время целенаправленного вылета, IAF нанесли удары по всем сайтам сети и уничтожили способность ХАМАС сформировать точную картину неба и их усилий нацелить самолеты ЦАХАЛ", — говорят военные.

Согласно данным министерства здравоохранения Газы, в результате боевых действий погибли 830 палестинцев.

Жертвы в Израиле

Число жертв атаки ХАМАС на Израиль продолжает расти. По состоянию на утро 11 октября в стране погибли более 1200 человек.

Израильская армия обнародовала имена еще 14 солдат, погибших 7 октября. Таким образом, жертвами атак стали 170 солдат Израиля.

Защитники страны заявляют, что они нанесли удары по морским целям ХАМАСа в Секторе Газы, а также по водолазу, пытавшемуся проникнуть в Израиль морем.

По предварительной информации, израильская авиация нанесла удар по дому родственников военного командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа в городе Хан-Юнисе. В результате этого могли погибнуть его родственники.

Напомним, в Министерстве обороны Израиля заявили, что война с ХАМАС может длиться несколько месяцев. В настоящее время Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.

Также мы писали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни посетит Израиль. Там он намерен пообщаться с партнерами.

Добавим, палестинские боевики ХАМАС продолжают нести потери вследствие вероломного вторжения в Израиль. На этот раз благодаря действиям израильской авиации были уничтожены два "высокопоставленных" вожака мусульманских террористов.

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