Північна Корея випробовала підводного безпілотника, здатного проводити ядерні атаки: що відомо

Підводний безпілотник

Північна Корея провела випробування нової моделі підводного безпілотника, здатного нести ядерну боєголовку.

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Нові випробовування КНДР

Північна Корея провела нове підводне випробування стратегічної ядерної зброї та навчання з використання крилатих ракет.

Зазначається, що йдеться про запуск 23 березня "безпілотника для здійснення підводних ядерних атак". Під час навчань він використовував неядерну, "навчальну", боєголовку.

Відомо, що безпілотник курсував овальною траєкторією на глибині 80-150 метрів у Східному морі Кореї (Японське море — ІФ-У) протягом 59 годин і 12 хвилин.

Нагадаємо, що 13 березня уперше в історії комуністична Північна Корея здійснила запуск стратегічних крилатих ракет з підводного човна. Цей крок став відповіддю на майбутні спільні навчання Південної Кореї із США.

Наступного дня, 14 березня, КНДР знову здійснила ракетний запуск — цього разу з материка, у напрямку Японського моря.

А 16 березня КНДР вкотре запустила міжконтинентальну балістичну ракету у напрямку Японії. У самій Японії уперше за 12 років перебуватиме з візитом очільник Південної Кореї.

І 19 березня, Північна Корея знову запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря. Це було вже третє ракетне випробування КНДР від початку спільних навчань Південної Кореї та США.