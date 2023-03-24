Северная Корея испытала подводного беспилотника, способного проводить ядерные атаки: что известно
Северная Корея провела испытание новой модели подводного беспилотника, способного нести ядерную боеголовку.
Об этом сообщает Yonhap News Agency.
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Новые испытания КНДР
Северная Корея провела новое подводное испытание стратегического ядерного оружия и учения по использованию крылатых ракет.
Речь идет о запуске 23 марта "беспилотника для осуществления подводных ядерных атак". Во время учений он использовал неядерную, "учебную", боеголовку.
Известно, что беспилотник курсировал по овальной траектории на глубине 80-150 метров в Восточном море Кореи (Японское море — ИФ-У) в течение 59 часов и 12 минут.
Напомним, что 13 марта впервые в истории коммунистическая Северная Корея осуществила запуск стратегических крылатых ракет с подводной лодки. Этот шаг стал ответом на будущие совместные учения Южной Кореи из США.
На следующий день, 14 марта, КНДР снова совершила ракетный запуск — на этот раз с материка в направлении Японского моря.
А 16 марта КНДР еще раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Японии. В самой Японии впервые за 12 лет будет находиться с визитом глава Южной Кореи.
И 19 марта Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Это было уже третье ракетное испытание КНДР с начала совместных учений Южной Кореи и США.