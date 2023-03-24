Северная Корея испытала подводного беспилотника, способного проводить ядерные атаки: что известно

Подводный беспилотник

Северная Корея провела испытание новой модели подводного беспилотника, способного нести ядерную боеголовку.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Новые испытания КНДР

Северная Корея провела новое подводное испытание стратегического ядерного оружия и учения по использованию крылатых ракет.

Речь идет о запуске 23 марта "беспилотника для осуществления подводных ядерных атак". Во время учений он использовал неядерную, "учебную", боеголовку.

Известно, что беспилотник курсировал по овальной траектории на глубине 80-150 метров в Восточном море Кореи (Японское море — ИФ-У) в течение 59 часов и 12 минут.

Напомним, что 13 марта впервые в истории коммунистическая Северная Корея осуществила запуск стратегических крылатых ракет с подводной лодки. Этот шаг стал ответом на будущие совместные учения Южной Кореи из США.

На следующий день, 14 марта, КНДР снова совершила ракетный запуск — на этот раз с материка в направлении Японского моря.

А 16 марта КНДР еще раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Японии. В самой Японии впервые за 12 лет будет находиться с визитом глава Южной Кореи.

И 19 марта Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Это было уже третье ракетное испытание КНДР с начала совместных учений Южной Кореи и США.