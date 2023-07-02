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Протести у Франції вщухають через вбивство підлітка, — ЗМІ

2 липня 2023 07:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Протести у Франції вщухають через вбивство підлітка, — ЗМІ
Протести у Франції. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 1 липня, заворушення у Франції були не такі інтенсивні, як у попередні дні, оскільки десятки тисяч поліцейських були розгорнуті в містах по всій країні після похорону підлітка.

Про це повідомляє Reuters

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"У неділю вранці, 2 липня, ситуація була спокійнішою, ніж попередні чотири ночі, хоча спостерігалася певна напруга в центрі Парижа та окремі сутички в середземноморських містах Марсель, Ніцца та східне місто Страсбург", — йдеться у матеріалі.

Агентство зазначає, що французький президент Еммануель Макрон навіть відклав державний візит до Німеччини, який мав початися 2 липня, щоб "впоратися з найгіршою кризою свого керівництва".

Близько 45 тис. поліцейських були на вулицях зі спеціалізованими елітними підрозділами, бронетехнікою та гелікоптерами, залученими для підкріплення трьох найбільших міст: Парижа, Ліона та Марселя.

Найбільший спалах був у Марселі, де поліція застосувала сльозогінний газ і вела вуличні бої з молоддю в центрі міста до пізньої ночі.

Нагадаємо, усе розпочалося з того, що у передмісті столиці Франції Нантері 28 червня поліцейські застрелили 17-річного юнака франко-алжирського походження. Хоча правоохоронці заявили, що були змушені використати зброю після того, як неповнолітній водій протаранив їх своєю автівкою, свідки зазначили, що автомобіль стояв, а поліцейські цілилися у хлопця через вікно.

Станом на ранок 29 червня поліцейські заарештували півтори сотні бунтівників по усій Франції.

А вже 30 червня поліцейському, який застрелив підлітка, оголосили підозру і відправили за ґрати.

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