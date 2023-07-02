Протесты во Франции из-за убийства подростка утихают, — СМИ

Протесты во Франции. Фото: google

В субботу, 1 июля, беспорядки во Франции были не столь интенсивны, как в предыдущие дни, поскольку десятки тысяч полицейских были развернуты в городах по всей стране после похорон подростка.

Об этом сообщает Reuters.

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Протесты во Франции

"В воскресенье утром, 2 июля, ситуация была более спокойной, чем предыдущие четыре ночи, хотя наблюдалось определенное напряжение в центре Парижа и отдельные стычки в средиземноморских городах Марсель, Ницца и восточный город Страсбург", — говорится в материале.

Агентство отмечает, что французский президент Эммануэль Макрон даже отложил государственный визит в Германию, который должен был начаться 2 июля, чтобы "справиться с худшим кризисом своего руководства".

Около 45 тыс. полицейских находились на улицах со специализированными элитными подразделениями, бронетехникой и вертолетами, привлеченными для подкрепления трех крупнейших городов: Парижа, Лиона и Марселя.

Самая большая вспышка была в Марселе, где полиция применила слезоточивый газ и вела уличные бои с молодежью в центре города до поздней ночи.

Напомним, все началось с того, что в пригороде столицы Франции Нантере 28 июня полицейские застрелили 17-летнего юношу франко-алжирского происхождения. Хотя правоохранители заявили, что были вынуждены использовать оружие после того, как несовершеннолетний водитель протаранил их своим автомобилем, свидетели отметили, что автомобиль стоял, а полицейские целились в парня через окно.

По состоянию на утро 29 июня полицейские арестовали полторы сотни мятежников по всей Франции.

А уже 30 июня полицейскому, застрелившему подростка, объявили подозрение и отправили за решетку.