США ударили по иранским силам в Сирии
Соединенные штаты Америки нанесли воздушный удар по военному объекту в Сирии. Он использовался Корпусом стражей Исламской революции Ирана.
Об этом сообщает Центральное командование США.
Удар был нанесен после серии атак на американские базы в Сирии.
"Мы предпримем все необходимые меры, чтобы защитить наших людей от тех, кто ответственен за нападения, и ответим во время и в месте по нашему выбору", — заявили в Центральном командовании.
Какая ситуация на Ближнем Востоке
В израильской армии заявили, что боевики ХАМАС потеряли контроль над северной частью сектора Газа.
Кроме того, Израиль не планирует "постоянную оккупацию" сектора Газа после войны с боевиками ХАМАС.
Тем временем в США сенаторы-демократы заблокировали попытки республиканцев немедленно пропустить законопроект, одобряющий экстренную поддержку для Израиля.
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