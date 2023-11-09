США ударили по иранским силам в Сирии

По иранским базам в Сирии нанесли удар. Фото: РБК-Украина

Соединенные штаты Америки нанесли воздушный удар по военному объекту в Сирии. Он использовался Корпусом стражей Исламской революции Ирана.

Об этом сообщает Центральное командование США.

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Удар был нанесен после серии атак на американские базы в Сирии.

"Мы предпримем все необходимые меры, чтобы защитить наших людей от тех, кто ответственен за нападения, и ответим во время и в месте по нашему выбору", — заявили в Центральном командовании.

Какая ситуация на Ближнем Востоке

В израильской армии заявили, что боевики ХАМАС потеряли контроль над северной частью сектора Газа.

Кроме того, Израиль не планирует "постоянную оккупацию" сектора Газа после войны с боевиками ХАМАС.

Тем временем в США сенаторы-демократы заблокировали попытки республиканцев немедленно пропустить законопроект, одобряющий экстренную поддержку для Израиля.