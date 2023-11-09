США вдарили по іранським силам у Сирії
Сполучені штати Америки завдали повітряного удару по військовому об'єкту в Сирії. Він використовувався Корпусом вартових Ісламської революції Ірану.
Про це повідомляє Центральне командування США.
Зазначається, що удар був завданий після серії атак на американські бази в Сирії.
"Ми вживемо всіх необхідних заходів, щоб захистити наших людей від тих, хто відповідальний за напади, і дамо відповідь у час і в місці за нашим вибором", — заявили в Центральному командуванні.
Яка ситуація на Близькому Сході
В ізраїльській армії заявили, що бойовики ХАМАСу втратили контроль над північною частиною сектору Гази.
Крім того, Ізраїль не планує "постійної окупації" сектора Гази після війни з бойовиками ХАМАС.
Тим часом у США сенатори-демократи заблокували спроби республіканців негайно пропустити законопроєкт, який би схвалив екстрену підтримку для Ізраїлю.
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