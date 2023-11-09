Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow США вдарили по іранським силам у Сирії arrow

США вдарили по іранським силам у Сирії

9 листопада 2023 04:09
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
США вдарили по іранським силам у Сирії
По іранським базам в Сирії завдали удару. Фото: РБК-Україна
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Сполучені штати Америки завдали повітряного удару по військовому об'єкту в Сирії. Він використовувався Корпусом вартових Ісламської революції Ірану.

Про це повідомляє Центральне командування США.

Читайте також:

Зазначається, що удар був завданий після серії атак на американські бази в Сирії.

"Ми вживемо всіх необхідних заходів, щоб захистити наших людей від тих, хто відповідальний за напади, і дамо відповідь у час і в місці за нашим вибором", — заявили в Центральному командуванні.

Яка ситуація на Близькому Сході

В ізраїльській армії заявили, що бойовики ХАМАСу втратили контроль над північною частиною сектору Гази.

Крім того, Ізраїль не планує "постійної окупації" сектора Гази після війни з бойовиками ХАМАС.

Тим часом у США сенатори-демократи заблокували спроби республіканців негайно пропустити законопроєкт, який би схвалив екстрену підтримку для Ізраїлю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Актуальне по темі