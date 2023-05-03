Twitter снял ограничения со скандальной публикации Медведева о Польше

Владелец компании Twitter Илон Маск. Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Twitter снял ограничения по публикации Медведева о Польше. Компания отмечает, что его запись "может иметь общественный интерес".

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно

Издание отмечает, что Twitter снял ограничения по публикации Медведева, в которой он заявил, что Польша не должна существовать, а "польских наемников надо безжалостно истреблять, как зловонных крыс".

Теперь перед сообщением появляется такое предупреждение: "Этот твит нарушает правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может быть предметом общественного интереса".

Напомним, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обиделся на владельца "Твиттера" за то, что соцсеть ограничила показ его сообщения о "русофобной Польше".

Также мы сообщали, что российская пропагандистка Симоньян поблагодарила владельца Twitter Илона Маска. Соцсеть убрала с аккаунтов метку "СМИ, финансируемые государством".

Недавно Илон Маск вошел в список 100 самых влиятельных людей мира в 2023 году по версии журнала Time. Однако, несмотря на это, американский миллиардер подвергся критике.