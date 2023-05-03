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Twitter зняв обмеження зі скандальної публікації Медведєва про Польщу

3 травня 2023 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Twitter зняв обмеження зі скандальної публікації Медведєва про Польщу
Власник компанії Twitter Ілон Маск. Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Twitter зняв обмеження з публікації Медведєва про Польщу. Компанія зазначає, що його запис "може мати суспільний інтерес".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо

Видання зазначає, що Twitter зняв обмеження з публікації Медведєва, в якій він заявив, що Польща не повинна існувати, а "польських найманців треба безжально винищувати, як смердючих щурів".

Тепер перед повідомленням з'являється таке попередження: "Цей твіт порушує правила Twitter. Однак співробітники Twitter вирішили не закривати до нього доступ, оскільки він може бути предметом суспільного інтересу".

Нагадаємо, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв образився на власника "Твіттер" за те, що соцмережа обмежила показ його допису про "русофобну Польщу".

Також ми повідомляли, що російська пропагандистка Симоньян подякувала власнику Twitter Ілону Маску.  Соцмережа прибрала з акаунтів мітку "ЗМІ, фінансовані державою".

Додамо, що нещодавно Ілон Маск увійшов до списку 100 найвпливовіших людей світу у 2023 році за версією журналу Time. Однак попри це американський мільярдер наразився на критику.

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