Twitter зняв обмеження зі скандальної публікації Медведєва про Польщу

Власник компанії Twitter Ілон Маск. Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Twitter зняв обмеження з публікації Медведєва про Польщу. Компанія зазначає, що його запис "може мати суспільний інтерес".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо

Видання зазначає, що Twitter зняв обмеження з публікації Медведєва, в якій він заявив, що Польща не повинна існувати, а "польських найманців треба безжально винищувати, як смердючих щурів".

Тепер перед повідомленням з'являється таке попередження: "Цей твіт порушує правила Twitter. Однак співробітники Twitter вирішили не закривати до нього доступ, оскільки він може бути предметом суспільного інтересу".

Нагадаємо, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв образився на власника "Твіттер" за те, що соцмережа обмежила показ його допису про "русофобну Польщу".

Також ми повідомляли, що російська пропагандистка Симоньян подякувала власнику Twitter Ілону Маску. Соцмережа прибрала з акаунтів мітку "ЗМІ, фінансовані державою".

Додамо, що нещодавно Ілон Маск увійшов до списку 100 найвпливовіших людей світу у 2023 році за версією журналу Time. Однак попри це американський мільярдер наразився на критику.