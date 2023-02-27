В ГСЧС рассказали, как спасали женщину в Турции на девятый день после катастрофы

ГСЧС

Украинский сводный отряд ГСЧС нашел и спас живую женщину в возрасте примерно 30 лет на девятый день поисково-спасательных работ в Турции. Она находилась под завалами 205 часов.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает Медиацентр Украина.

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"Двое наших спасателей поднялись на завал и услышали звук, похожий на стон. Сразу объявили минуту тишины. Запустили кинолога с собакой — собака могла четко дать место, где мог находиться человек. Спасатели начали работать именно там. С помощью специальных инструментов они добрались до женщины, вытащили ее на поверхность. Это был восторг, потому что наши отработали очень грамотно, очень четко. Турция была шокирована, потому что это двести пятый час, они по часам считали ликвидацию последствий землетрясения. Для нас это было тоже чудо", — рассказал Хорунжий.

По его словам, в период с 8 по 17 февраля силами сводного отряда был спасен 1 человек, деблокированы тела 58 погибших, в том числе 9 детей. Спасатели обследовали 454 здания, разобрали завалы и аварийные элементы 136 построек.

Напомним, около 5 утра по киевскому времени в турецкой провинции Адимаян зафиксировали землетрясение силой в 5 баллов. Эпицентр землетрясения находился на глубине более 8 километров.

Также мы писали, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

По состоянию на 26 февраля подтвержденное число жертв в Турции и соседней Сирии превысило 50-тысячную отметку.