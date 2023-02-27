У ДСНС розповіли, як рятували жінку в Туреччині на дев‘ятий день після катастрофи

ДСНС

Український зведений загін ДСНС знайшов та врятував живу жінку віком приблизно 30 років на дев’ятий день пошуково-рятувальних робіт у Туреччині. Вона перебувала під завалами 205 годин.

Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, передає Медіацентр Україна.

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"Двоє наших рятувальників піднялись на завал і почули звук, схожий на стогін. Відразу оголосили хвилину тиші. Запустили кінолога з собакою — собака могла чітко дати місце, де могла знаходитися людина. Рятувальники почали працювати саме там. За допомогою спеціальних інструментів вони дісталися до жінки, витягнули її на поверхню. Це був захват, тому що наші відпрацювали дуже грамотно, дуже чітко. Туреччина була шокована, тому це двісті п’ята година, вони по годинах рахували ліквідацію наслідків землетрусу. Для нас це було теж диво", — розповів Хорунжий.

За його словами, в період з 8 по 17 лютого силами зведеного загону було врятовано 1 людину, деблоковано тіла 58 загиблих, у тому числі 9 дітей. Рятувальники обстежили 454 будівлі, розібрали завали та аварійні елементи 136 будівель.

Нагадаємо, близько 5 ранку за київським часом у турецькій провінції Адимаян зафіксували землетрус силою 5 балів. Епіцентр землетрусу був на глибині понад 8 кілометрів.

Також ми писали, 6 лютого в Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Додамо, станом на 26 лютого підтверджене число жертв у Туреччині та сусідній Сирії перевищило 50-тисячну позначку.