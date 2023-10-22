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В Газе количество погибших превысило 4 тыс. человек

22 октября 2023 16:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Газе количество погибших превысило 4 тыс. человек
Люди в Газе. Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Газе возросло число погибших в результате боевых действий. В настоящее время известно о 4 651 жертве.

Об этом сообщает CNN.

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Жертвы в Газе

По данным Министерства здравоохранения Палестины в Газе в воскресенье, 22 октября, число погибших 7 октября возросло до 4 651 человека. Еще более 14 245 человек получили ранения.

По словам спикера министерства Ашраф Аль-Кидры, за прошедшие сутки было убито 266 человек, в том числе 117 детей.

Он рассказал, что Минздрав получил 1450 звонков по поводу пропавших без вести людей, которые могут находиться под завалами, в том числе 800 детей.

Напомним, высокопоставленный командир ХАМАС был убит во время ночного авиаудара армии Израиля в секторе Газа. Также были убиты еще десятки членов террористической организации.

Также мы писали, что Израиль продолжил бомбардировку сектора Газа в ночь на субботу, 21 октября, после освобождения первых двух заложников правящей группой анклава ХАМАС. Атака осуществлялась после обещания премьер-министра Биньямин Нетаньяху "бороться за победу".

Добавим, президент Турции Реджеп Эрдоган осудил действия Израиля в секторе Газа, призвав немедленно прекратить "акции геноцида". Также он подчеркнул, что Турция готова присоединиться к разрешению конфликта мирным путем.

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