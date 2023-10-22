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У Газі кількість загиблих перевищила 4 тис. людей

22 жовтня 2023 16:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Газі кількість загиблих перевищила 4 тис. людей
Люди в Газі. Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Газі зросла кількість загиблих внаслідок бойових дій. Наразі відомо про 4 651 жертву. 

Про це повідомляє CNN.

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Жертви в Газі

За даними Міністерства охорони здоров'я Палестини в Газі в неділю, 22 жовтня, кількість загиблих 7 жовтня зросла до 4 651 людини. Ще понад 14 245 осіб отримали поранення.

За словами речника міністерства Ашраф Аль-Кідри, протягом минулої доби було вбито 266 людей, у тому числі 117 дітей. 

Він розповів, що МОЗ отримало 1450 дзвінків щодо зниклих безвісти людей, які можуть знаходитися під завалами, у тому числі 800 дітей.

Нагадаємо, високопоставленого командира ХАМАС було вбито під час нічного авіаудару армії Ізраїля в секторі Гази. Також було вбито ще десятки членів терористичної організації. 

Також ми писали, що Ізраїль продовжив бомбардування сектора Гази в ніч на суботу, 21 жовтня, після звільнення перших двох заручників правлячою групою анклаву ХАМАС. Атака здійснювалася після обіцянки прем’єр-міністра Біньямін Нетаньяху "боротися до перемоги".

Додамо, президент Туреччини Реджеп Ердоган засудив дії Ізраїлю в секторі Гази, закликавши негайно припинити "акції геноциду". Також він наголосив, що Туреччина готова доєднатися до вирішення конфлікту мирним шляхом.

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