У Газі кількість загиблих перевищила 4 тис. людей
У Газі зросла кількість загиблих внаслідок бойових дій. Наразі відомо про 4 651 жертву.
Про це повідомляє CNN.
Жертви в Газі
За даними Міністерства охорони здоров'я Палестини в Газі в неділю, 22 жовтня, кількість загиблих 7 жовтня зросла до 4 651 людини. Ще понад 14 245 осіб отримали поранення.
За словами речника міністерства Ашраф Аль-Кідри, протягом минулої доби було вбито 266 людей, у тому числі 117 дітей.
Він розповів, що МОЗ отримало 1450 дзвінків щодо зниклих безвісти людей, які можуть знаходитися під завалами, у тому числі 800 дітей.
Нагадаємо, високопоставленого командира ХАМАС було вбито під час нічного авіаудару армії Ізраїля в секторі Гази. Також було вбито ще десятки членів терористичної організації.
Також ми писали, що Ізраїль продовжив бомбардування сектора Гази в ніч на суботу, 21 жовтня, після звільнення перших двох заручників правлячою групою анклаву ХАМАС. Атака здійснювалася після обіцянки прем’єр-міністра Біньямін Нетаньяху "боротися до перемоги".
Додамо, президент Туреччини Реджеп Ердоган засудив дії Ізраїлю в секторі Гази, закликавши негайно припинити "акції геноциду". Також він наголосив, що Туреччина готова доєднатися до вирішення конфлікту мирним шляхом.
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