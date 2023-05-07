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В Канаде из-за масштабных лесных пожаров эвакуируют тысячи людей

7 мая 2023 04:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Канаде из-за масштабных лесных пожаров эвакуируют тысячи людей
Масштабные пожары охватили Канаду. Фото: twitter.com/HotshotWake
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Канаде в связи с масштабными лесными пожарами эвакуируют более 24 тысяч жителей провинции Альберта. Там произошло 103 пожара. Огонь уничтожил около 121,9 тысячи гектаров леса.

Об этом сообщает NBC.

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Обязательная эвакуация затронула в общей сложности 24 511 человек, проживающих на севере и в центре Альберты, включая округ Йеллоухед, графства Гранд-Прери и общины коренных народов.

Еще 5200 жителей находятся под вопросом предупреждением об эвакуации, в том числе жители округов Паркленд и Седл-Хиллс. Все может измениться, поскольку эта ситуация достаточно быстро развивается, как говорят местные власти.

Напомним, что в России в Свердловской области в результате тушения пороховых складов пострадал пожарный. Информацию предоставил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Также мы сообщали, что 6 мая в результате лесного пожара в поселке Первомайской Свердловской области России загорелись склады с порохом. Власти региона эвакуировали жителей населенного пункта.

Добавим, что Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае снова горит. Это второй пожар на этом российском НПЗ в последние дни, в обоих инцидентах россияне прогнозируемо обвиняют Украину.

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