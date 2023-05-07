У Канаді через масштабні лісові пожежі евакуюють тисячі людей
В Канаді у зв'язку з масштабними лісовими пожежами евакуюють понад 24 тисячі мешканців провінції Альберта. Там сталося 103 пожежі. Вогонь знищив близько 121 909 гектарів лісу.
Про це повідомляє NBC.
Евакуація через лісові пожежі
Обов'язкова евакуація торкнулася загалом 24 511 осіб, які проживають на півночі та в центрі Альберти, включно з округом Йєллоухед, графства Гранд-Прері та громади корінних народів.
Ще 5 200 жителів перебувають під питанням попередженням про евакуацію, зокрема жителі округів Паркленд і Седл-Хіллс. Все може змінитися, оскільки це ситуація доволі швидко розвивається, як зазначає місцева влада.
Massive #fires in #alberta #canada pic.twitter.com/fSEdeRxzWM— zebrazoma (@zebrazoma2004) May 6, 2023
Нагадаємо, що в Росії у Свердловській області внаслідок гасіння порохових складів постраждав пожежник. Інформацію надав керівник пресслужби регіонального ГУ МВС Валерій Горєлих.
Також ми повідомляли, що 6 травня внаслідок лісової пожежі у селищі Первомайський Свердловської області Росії загорілися склади з порохом. Влада регіону евакуювала жителів населеного пункту.
Додамо, що Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї знову горить. Це друга пожежа на цьому російському НПЗ за останні дні, в обох інцидентах росіяни прогнозовано звинувачують Україну.