У Канаді через масштабні лісові пожежі евакуюють тисячі людей

Масштабні пожежі охопили Канаду. Фото: twitter.com / HotshotWake

В Канаді у зв'язку з масштабними лісовими пожежами евакуюють понад 24 тисячі мешканців провінції Альберта. Там сталося 103 пожежі. Вогонь знищив близько 121 909 гектарів лісу.

Про це повідомляє NBC.

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Евакуація через лісові пожежі

Обов'язкова евакуація торкнулася загалом 24 511 осіб, які проживають на півночі та в центрі Альберти, включно з округом Йєллоухед, графства Гранд-Прері та громади корінних народів.

Ще 5 200 жителів перебувають під питанням попередженням про евакуацію, зокрема жителі округів Паркленд і Седл-Хіллс. Все може змінитися, оскільки це ситуація доволі швидко розвивається, як зазначає місцева влада.

Нагадаємо, що в Росії у Свердловській області внаслідок гасіння порохових складів постраждав пожежник. Інформацію надав керівник пресслужби регіонального ГУ МВС Валерій Горєлих.

Також ми повідомляли, що 6 травня внаслідок лісової пожежі у селищі Первомайський Свердловської області Росії загорілися склади з порохом. Влада регіону евакуювала жителів населеного пункту.

Додамо, що Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї знову горить. Це друга пожежа на цьому російському НПЗ за останні дні, в обох інцидентах росіяни прогнозовано звинувачують Україну.