В Турции пропалестинские демонстранты пытались прорваться на территорию базы США

Пропалестинские демонстранты в Турции. Фото: скриншот

В Турции пропалестинские демонстранты вышли на митинг. Они пытались прорваться на территорию американской базы Инджирлик.

Видео из Турции распространилось в Telegram-каналах.

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Толпа пропалестинских демонстрантов собралась у базы Соединенных Штатов Америки Инджирлик. Люди хотели прорваться на ее территорию. После этого полиция начала разгонять протестующих.

Напомним, в Израиле разъяренные протестующие пытаются попасть в дом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Они штурмуют блокпосты и вступают в стычки с полицией.

Также мы писали, что израильские военные признали нанесение удара у больницы Аль-Шифа в Секторе Газы. По словам очевидцев, были убиты и ранены десятки человек.

Добавим, президент Израиля Исаак Герцог заявил, что его страна сбросила миллион листовок с просьбой к палестинцам. Их призвали покинуть Газу.