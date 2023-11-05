Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Турции пропалестинские демонстранты пытались прорваться на территорию базы США arrow

В Турции пропалестинские демонстранты пытались прорваться на территорию базы США

5 ноября 2023 16:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Турции пропалестинские демонстранты пытались прорваться на территорию базы США
Пропалестинские демонстранты в Турции. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Турции пропалестинские демонстранты вышли на митинг. Они пытались прорваться на территорию американской базы Инджирлик.

Видео из Турции распространилось в Telegram-каналах.

Читайте также:

Акция в поддержку Палестины

Толпа пропалестинских демонстрантов собралась у базы Соединенных Штатов Америки Инджирлик. Люди хотели прорваться на ее территорию. После этого полиция начала разгонять протестующих.

Напомним, в Израиле разъяренные протестующие пытаются попасть в дом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Они штурмуют блокпосты и вступают в стычки с полицией.

Также мы писали, что израильские военные признали нанесение удара у больницы Аль-Шифа в Секторе Газы. По словам очевидцев, были убиты и ранены десятки человек.

Добавим, президент Израиля Исаак Герцог заявил, что его страна сбросила миллион листовок с просьбой к палестинцам. Их призвали покинуть Газу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме