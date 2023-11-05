В Турции пропалестинские демонстранты пытались прорваться на территорию базы США
В Турции пропалестинские демонстранты вышли на митинг. Они пытались прорваться на территорию американской базы Инджирлик.
Видео из Турции распространилось в Telegram-каналах.
Акция в поддержку Палестины
Толпа пропалестинских демонстрантов собралась у базы Соединенных Штатов Америки Инджирлик. Люди хотели прорваться на ее территорию. После этого полиция начала разгонять протестующих.
Напомним, в Израиле разъяренные протестующие пытаются попасть в дом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Они штурмуют блокпосты и вступают в стычки с полицией.
Также мы писали, что израильские военные признали нанесение удара у больницы Аль-Шифа в Секторе Газы. По словам очевидцев, были убиты и ранены десятки человек.
Добавим, президент Израиля Исаак Герцог заявил, что его страна сбросила миллион листовок с просьбой к палестинцам. Их призвали покинуть Газу.
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