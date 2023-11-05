У Туреччині пропалестинські демонстранти намагалися прорватися на територію бази США

Пропалестинські демонстранти в Туреччині. Фото: скриншот

У Туреччині пропалестинські демонстранти вийшли на мітинг. Вони намагалися прорватися на територію американської бази Інджірлік.

Відео з Туреччини поширилося у Telegram-каналах.

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Натовп пропалестинських демонстрантів зібрався біля бази Сполучених Штатів Америки Інджірлік. Люди хотіли прорватися на її територію. Після цього поліція почала розганяти протестувальників.

Нагадаємо, в Ізраїлі розлючені протестувальники намагаються потрапити до будинку прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Вони штурмують блокпости та вступають у сутички з поліцією.

Також ми писали, що ізраїльські військові визнали завдання удару біля лікарні Аль-Шіфа в Секторі Гази. За словами очевидців, були вбито та поранено десятки людей.

Додамо, президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що його країна скинула мільйон листівок з проханням до палестинців. Їх закликали покинути Газу.