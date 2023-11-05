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У Туреччині пропалестинські демонстранти намагалися прорватися на територію бази США

5 листопада 2023 16:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Туреччині пропалестинські демонстранти намагалися прорватися на територію бази США
Пропалестинські демонстранти в Туреччині. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Туреччині пропалестинські демонстранти вийшли на мітинг. Вони намагалися прорватися на територію американської бази Інджірлік.

Відео з Туреччини поширилося у Telegram-каналах.

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Натовп пропалестинських демонстрантів зібрався біля бази Сполучених Штатів Америки Інджірлік. Люди хотіли прорватися на її територію. Після цього поліція почала розганяти протестувальників.

Нагадаємо, в Ізраїлі розлючені протестувальники намагаються потрапити до будинку прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Вони штурмують блокпости та вступають у сутички з поліцією.

Також ми писали, що ізраїльські військові визнали завдання удару біля лікарні Аль-Шіфа в Секторі Гази. За словами очевидців, були вбито та поранено десятки людей.

Додамо, президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що його країна скинула мільйон листівок з проханням до палестинців. Їх закликали покинути Газу.

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