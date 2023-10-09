В районе музыкального фестиваля в Израиле нашли по меньшей мере 260 тел, — CNN

Последствия ракетных обстрелов в Израиле. Фото: Reuters

На месте израильского фестиваля электронной музыки было найдено не менее 260 тел. Вооруженные боевики ХАМАСа массово стреляли в бежавших посетителей, остальную часть взяли в заложники.

Об этом сообщает издание CNN.

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Жертвы на месте фестиваля в Израиле

Сообщается, что по меньшей мере 260 тел были обнаружены в районе вечеринки в Реиме. Террористы ХАМАСа устроили там резню. Некоторых убегавших посетителей они массово расстреливали, часть — взяли в заложники.

Известно, что мероприятие Nova Festival — это танцевальная вечеринка под открытым небом, которая должна была длиться всю ночь. Она посвящена еврейскому празднику Суккот.

Стоит отметить, что в результате терактов ХАМАС количество жертв в Израиле возросло до 600. Однако, реальная цифра может быть значительно больше.

Война в Израиле

Напомним, утром, 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь, Израиль объявил о состоянии готовности к войне.

По состоянию на обед 7 октября количество погибших в Израиле составило 100 человек.

Боевики ХАМАСа беспощадно обстреливали Тель-Авив . Они также атаковали близлежащие районы города. По предварительной информации, есть попадания.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли два гражданина.

В воскресенье, 8 октября, Израиль официально объявил о состоянии войны в стране .