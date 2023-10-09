В районі музичного фестивалю в Ізраїлі знайшли щонайменше 260 тіл, — CNN

Наслідки ракетних обстрілів в Ізраїлі. Фото: Reuters

На місці ізраїльського фестивалю електронної музики було знайдено щонайменше 260 тіл. Озброєні бойовики ХАМАСу масово стріляли у відвідувачів, які втікали, іншу частину взяли у заручники.

Про це повідомляє видання CNN.

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Жертви на місці фестивалю в Ізраїлі

Повідомляється, що щонайменше 260 тіл було знайдено в районі вечірки в Реїмі. Терористи ХАМАСу вчинили там різанину. Деяких відвідувачі, які втікали, вони масово розстрілювали, частину — взяли в заручники.

Відомо, що захід Nova Festival — це танцювальна вечірка під відкритим небом, яка мала тривати усю ніч. Вона присвячена єврейському святу Суккот.

Варто зазначити, що внаслідок терактів ХАМАСу кількість жертв в Ізраїлі зросла до 600. Однак, реальна цифра може бути значно більшою.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, вранці, 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою, Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Станом на обід 7 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі становила 100 осіб.

Бойовики ХАМАСу нещадно обстрілювали Тель-Авів. Вони також атакували прилеглі райони міста. За попередньою інформацією, є влучання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, в країні також зникли два громадяни.

У неділю, 8 жовтня, Ізраїль офіційно оголосив про стан війни у країні.