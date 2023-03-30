В россии тысячи машин застряли в пробке из-за урагана
В Ростовской области рф тысячи автомобилей образовали пробку на 50 километров на трассе М-4 "Дон". Движение машин остановил снег, который неожиданно выпал.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
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Глава администрации Гуково заявил, что ездить по дорогам сложно, но возможно. Однако автодор решил закрыть часть дороги.
Водители, которые застряли в пробке, волнуются, что скоро у них закончится бензин.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на место происшествия было отправлено 36 машин спецслужб.
Напомним, недавно в россии заявили, что москву атаковал "сине-желтый дрон с надписью "Слава Украине", который якобы упал на территорию так называемой новой москвы у железнодорожных путей.
Также мы писали, что у россии нет дня, чтобы ничего не горело. Так, в пятницу, 24 марта, в Арамиле загорелось здание научно-производственного комплекса.
Добавим, 23 марта в рф загорелся очередной пожар на крупном предприятии. На этот раз в Ярославле горел моторный завод, производящий двигатели для вражеской армии.