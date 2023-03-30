В росії тисячі машин застрягли в заторі через буревій

Затор у рф

У Ростовській області рф тисячі автівок утворили затор на 50 кілометрів на трасі М-4 "Дон". Рух машин зупинив сніг, який несподівано випав.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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Глава адміністрації Гуково заявив, що їздити дорогами складно, але можливо. Однак автодор вирішив закрити частину дороги.

Водії, які застрягли в заторі, хвилюються, що скоро у них закінчиться бензин.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що на місце події було відправлено 36 машин спецслужб.

Нагадаємо, нещодавно у росії заявили, що москву атакував "синьо-жовтий дрон із написом "Слава Україні". Він нібито впав на територію так званої нової москви біля залізничних колій.

Також ми писали, що у росії немає дня, аби нічого не горіло. Так, у п'ятницю, 24 березня, в Арамілі спалахнула будівля науково-виробничого комплексу.

Додамо, 23 березня у росії спалахнула чергова пожежа на великому підприємстві. Цього разу у Ярославлі горів моторний завод, який виробляє двигуни для ворожої армії.