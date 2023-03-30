Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В росії тисячі машин застрягли в заторі через буревій arrow

В росії тисячі машин застрягли в заторі через буревій

30 березня 2023 21:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Затор у рф
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Ростовській області рф тисячі автівок утворили затор на 50 кілометрів на трасі М-4 "Дон". Рух машин зупинив сніг, який несподівано випав.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

Читайте також:

Деталі

Глава адміністрації Гуково заявив, що їздити дорогами складно, але можливо. Однак автодор вирішив закрити частину дороги.

Водії, які застрягли в заторі, хвилюються, що скоро у них закінчиться бензин. 

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що на місце події було відправлено 36 машин спецслужб. 

Нагадаємо, нещодавно у росії заявили, що москву атакував "синьо-жовтий дрон із написом "Слава Україні". Він нібито впав на територію так званої нової москви біля залізничних колій. 

Також ми писали, що у росії немає дня, аби нічого не горіло. Так, у п'ятницю, 24 березня, в Арамілі спалахнула будівля науково-виробничого комплексу. 

Додамо, 23 березня у росії спалахнула чергова пожежа на великому підприємстві. Цього разу у Ярославлі горів моторний завод, який виробляє двигуни для ворожої армії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

12:57 ​​​​​​​Стало відомо, куди поділася росіянка, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму"

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Новина з відео

18:16Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:27У ДБР розповіли про причини смерті чотирьох військовослужбовців на Чернігівщині

Новина з відео

23:14 "Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Новина з відео

21:42Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

Новина з відео

12:11 Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

Новина з відео

18:59 У мережі з'явилося відео, як російський винищувач намагався збити український Bayraktar

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Ексклюзив

18:00Чи варто позбавляти громадянства чоловіків, які втекли від війни: думки одеситів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

Актуальне по темі

None 30 Березень 21:21

Український фотограф звинуватив мерію Одеси в крадіжці його знімка: подробиці скандалу

None 30 Березень 21:09

Підвищення тарифів на воду: у яких регіонах встановили нові ціни

None 30 Березень 21:07

Дощі, лавини і потепління: в Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на завтра

None 30 Березень 21:43

Гурт Kalush Orchestra став амбасадором об’єднаної штурмової бригади Нацполіції: деталі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB