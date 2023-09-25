"Армения будет парализована": протестующие в Ереване анонсировали акцию неповиновения

Митинг в Ереване. Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

Протестующие в Ереване анонсировали акцию неповиновения. Она запланирована на сегодня, 25 сентября.

Об этом сообщает Panorama.

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"Мы парализуем город. Вся Армения будет парализована в ближайшие три дня. Опорой власти является только полиция", — заявил во время митинга член Национального комитета Вазген Манукян.

Он не призывал людей к каким-либо действиям, кроме выхода на улицу.

Депутат оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян подчеркнул, что нужно поднять уровень неповиновения до такой степени, чтобы правительство стало на колени.

Протестующие требуют отставку премьер-министра Никола Пашиняна из-за его политики в отношении Нагорного Карабаха.

Напомним, недавно Азербайджан начал антитеррористическую операцию в районе Карабаха в ответ на постоянные атаки со стороны армянских вооруженных формирований. В последние месяцы были отмечены активизацией инженерных работ, укреплением боевых позиций и ростом количества оборонительных сооружений со стороны Армении.

Также мы писали, что 20 сентября, так называемые власти Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня с 13:00.

Добавим, стало известно, что 120 тысяч этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе, не стремятся оставаться в составе Азербайджана. Согласно заявлениям представителя самопровозглашенной "НКР" Давида Бабаяна, 99,9% из них готовы покинуть свои исторические земли.