Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow "Армения будет парализована": протестующие в Ереване анонсировали акцию неповиновения arrow

"Армения будет парализована": протестующие в Ереване анонсировали акцию неповиновения

25 сентября 2023 09:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Армения будет парализована": протестующие в Ереване анонсировали акцию неповиновения
Митинг в Ереване. Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Протестующие в Ереване анонсировали акцию неповиновения. Она запланирована на сегодня, 25 сентября.

Об этом сообщает Panorama.

Читайте также:

Митинги в Ереване

"Мы парализуем город. Вся Армения будет парализована в ближайшие три дня. Опорой власти является только полиция", — заявил во время митинга член Национального комитета Вазген Манукян.

Он не призывал людей к каким-либо действиям, кроме выхода на улицу.

Депутат оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян подчеркнул, что нужно поднять уровень неповиновения до такой степени, чтобы правительство стало на колени.

Протестующие требуют отставку премьер-министра Никола Пашиняна из-за его политики в отношении Нагорного Карабаха.

Напомним, недавно Азербайджан начал антитеррористическую операцию в районе Карабаха в ответ на постоянные атаки со стороны армянских вооруженных формирований. В последние месяцы были отмечены активизацией инженерных работ, укреплением боевых позиций и ростом количества оборонительных сооружений со стороны Армении.

Также мы писали, что 20 сентября, так называемые власти Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня с 13:00.

Добавим, стало известно, что 120 тысяч этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе, не стремятся оставаться в составе Азербайджана. Согласно заявлениям представителя самопровозглашенной "НКР" Давида Бабаяна, 99,9% из них готовы покинуть свои исторические земли.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз