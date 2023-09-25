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"Вірменія буде паралізована": протестувальники в Єревані анонсували акцію непокори

25 вересня 2023 09:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Вірменія буде паралізована": протестувальники в Єревані анонсували акцію непокори
Мітинг в Єревані. Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протестувальники в Єревані анонсували акцію непокори. Вона запланована на сьогодні, 25 вересня.

Про це повідомляє Panorama.

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Мітинги в Єревані

"Ми паралізуємо місто. Уся Вірменія буде паралізована в найближчі три дні. Опорою влади є тільки поліція", — заявив під час мітингу член Національного комітету Вазген Манукян.

Він не закликав людей до якихось дій, окрім виходу на вулицю.

Депутат опозиційної фракції "Айастан" Ішхан Сагателян наголосив, що потрібно підняти рівень непокори до такої міри, щоб уряд став на коліна.

Протестувальники вимагають відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через його політику щодо Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, нещодавно Азербайджан розпочав антитерористичну операцію у районі Карабаху у відповідь на постійні атаки з боку вірменських збройних формувань. Останні місяці були відзначені активізацією інженерних робіт, зміцненням бойових позицій та зростанням кількості оборонних споруд з боку Вірменії.

Також ми писали, що 20 вересня так звана влада Нагірного Карабаху прийняла рішення про припинення вогню з 13:00.

Додамо, стало відомо, що 120 тисяч етнічних вірмен, які проживають у Нагірному Карабаху, не прагнуть залишатися у складі Азербайджану. Відповідно до заяв представника самопроголошеної "НКР" Давида Бабаяна, 99,9% з них готові залишити свої історичні землі.

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