Бои в Судане: американские дипломаты попали под обстрел
В Судане, где уже несколько дней идет жестокое противостояние силовиков в борьбе за власть, 17 апреля группа американских дипломатов попала под обстрел. Пострадавших нет, однако власти США планируют усилить меры безопасности для своего персонала.
Об этом сообщает BBC.
Американские дипломаты попали под обстрелы в Судане
"Это была безрассудная и безответственная акция, вызывающая опасения в вопросах безопасности ", — сказал глава Госдепа Энтони Блинкен.
По словам представителя Госдепартамента США Джона Кирби, в настоящее время планов по эвакуации американской дипмиссии из Судана нет.
"Это является грубым нарушением Венской конвенции. Безопасность дипломатических помещений и персонала является основной обязанностью властей Судана и обязательством согласно международному праву", — отметил глава дипломатии ЕС Боррель.
Отмечается, что после обстрела Блинкен позвонил по телефону генералу и лидеру RSF Мохамеду Хамдану Дагало и главнокомандующему армии Судану генералу Абдель Фаттаху аль-Бурхану, чтобы сообщить, что любая опасность для американских дипломатов неприемлема.
Напомним, 15 апреля в Судане произошли столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF. В результате боевых действий есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.
Столкновения происходят на фоне роста напряженности между армией и RSF по поводу ее интеграции в состав вооруженных сил. Разногласия задерживают подписание международного соглашения с политическими партиями о переходе к демократии, которое поддержало международное сообщество.
Из-за столкновений в Судане погибли по меньшей мере 185 человек, еще 1800 получили ранения.