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Бои в Судане: американские дипломаты попали под обстрел

18 апреля 2023 14:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Бои в Судане: американские дипломаты попали под обстрел
Мужчина сидит возле закрытых магазинов в Хартуме, столице Судана, 17 апреля 2023 года. Фото: AP/ Marwan Ali
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Судане, где уже несколько дней идет жестокое противостояние силовиков в борьбе за власть, 17 апреля группа американских дипломатов попала под обстрел. Пострадавших нет, однако власти США планируют усилить меры безопасности для своего персонала.

Об этом сообщает BBC.

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"Это была безрассудная и безответственная акция, вызывающая опасения в вопросах безопасности ", — сказал глава Госдепа Энтони Блинкен.

По словам представителя Госдепартамента США Джона Кирби, в настоящее время планов по эвакуации американской дипмиссии из Судана нет.

"Это является грубым нарушением Венской конвенции. Безопасность дипломатических помещений и персонала является основной обязанностью властей Судана и обязательством согласно международному праву", — отметил глава дипломатии ЕС Боррель.

Отмечается, что после обстрела Блинкен позвонил по телефону генералу и лидеру RSF Мохамеду Хамдану Дагало и главнокомандующему армии Судану генералу Абдель Фаттаху аль-Бурхану, чтобы сообщить, что любая опасность для американских дипломатов неприемлема.

Напомним, 15 апреля в Судане произошли столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF. В результате боевых действий есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Столкновения происходят на фоне роста напряженности между армией и RSF по поводу ее интеграции в состав вооруженных сил. Разногласия задерживают подписание международного соглашения с политическими партиями о переходе к демократии, которое поддержало международное сообщество.

Из-за столкновений в Судане погибли по меньшей мере 185 человек, еще 1800 получили ранения.

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