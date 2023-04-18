Заворушення в Судані: американські дипломати потрапили під обстріл
У Судані, де вже кілька днів триває жорстоке протистояння силовиків у боротьбі за владу, 17 квітня група американських дипломатів потрапила під обстріл. Постраждалих немає, однак влада США планує посилити заходи безпеки для свого персоналу.
Про це повідомляє BBC.
Американські дипломати потрапили під обстріли в Судані
"Це була нерозважлива і безвідповідальна акція, що викликає побоювання в питаннях безпеки", — сказав глава Держдепу Ентоні Блінкен.
За словами представника Держдепартаменту США Джона Кірбі, наразі планів щодо евакуації американської дипмісії із Судану немає.
"Це є грубим порушенням Віденської конвенції. Безпека дипломатичних приміщень і персоналу є основним обов’язком влади Судану та зобов’язанням згідно з міжнародним правом", — зазначив голова дипломатії ЄС Боррель.
Зазначається, що після обстрілу Блінкен зателефонував генералу та лідеру RSF Мохамеду Хамдану Дагало та головнокомандувачу армії Судану генералу Абдель Фаттаху аль-Бурхану, щоб повідомити, що будь-яка небезпека для американських дипломатів неприйнятна.
Нагадаємо,15 квітня в Судані відбулися сутички між армією та основним воєнізованим угрупуванням країни RSF. Внаслідок бойових дій є загиблі та постраждалі серед цивільних.
Зіткнення відбуваються на тлі зростання напруженості між армією та RSF щодо її інтеграції до складу збройних сил. Розбіжності затримують підписання міжнародної угоди з політичними партіями щодо переходу до демократії, яку підтримала міжнародна спільнота.
Через сутички в Судані загинуло щонайменше 185 людей, ще 1800 осіб отримали поранення.