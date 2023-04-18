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Заворушення в Судані: американські дипломати потрапили під обстріл

18 квітня 2023 14:56
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Заворушення в Судані: американські дипломати потрапили під обстріл
Чоловік сидить біля зачинених магазинів у Хартумі, столиці Судану, 17 квітня 2023 року. Фото: AP/ Marwan Ali
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Судані, де вже кілька днів триває жорстоке протистояння силовиків у боротьбі за владу, 17 квітня група американських дипломатів потрапила під обстріл. Постраждалих немає, однак влада США планує посилити заходи безпеки для свого персоналу.

Про це повідомляє BBC.

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Американські дипломати потрапили під обстріли в Судані

"Це була нерозважлива і безвідповідальна акція, що викликає побоювання в питаннях безпеки", — сказав глава Держдепу Ентоні Блінкен.

За словами представника Держдепартаменту США Джона Кірбі, наразі планів щодо евакуації американської дипмісії із Судану немає.

"Це є грубим порушенням Віденської конвенції. Безпека дипломатичних приміщень і персоналу є основним обов’язком влади Судану та зобов’язанням згідно з міжнародним правом", — зазначив голова дипломатії ЄС Боррель.

Зазначається, що після обстрілу Блінкен зателефонував генералу та лідеру RSF Мохамеду Хамдану Дагало та головнокомандувачу армії Судану генералу Абдель Фаттаху аль-Бурхану, щоб повідомити, що будь-яка небезпека для американських дипломатів неприйнятна.

Нагадаємо,15 квітня в Судані відбулися сутички між армією та основним воєнізованим угрупуванням країни RSF. Внаслідок бойових дій є загиблі та постраждалі серед цивільних.

Зіткнення відбуваються на тлі зростання напруженості між армією та RSF щодо її інтеграції до складу збройних сил. Розбіжності затримують підписання міжнародної угоди з політичними партіями щодо переходу до демократії, яку підтримала міжнародна спільнота.

Через сутички в Судані загинуло щонайменше 185 людей, ще 1800 осіб отримали поранення.

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