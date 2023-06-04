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Столкновение поездов в Индии: окончательное количество жертв и причина катастрофы

4 июня 2023 16:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Столкновение поездов в Индии: окончательное количество жертв и причина катастрофы
Последствия железнодорожной катастрофы в Индии Фото: REUTERS/Adnan Abidi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 4 июня, власти Индии закончили спасательные работы после железнодорожной аварии. По предварительной информации, поезда столкнулись из-за смены электронной блокировки.

Об этом сообщает Reuters и CNN.

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Количество погибших и раненых

Число погибших в катастрофе было пересмотрено после того, как опубликовали информацию о 288 жертвах. Главный секретарь восточного штата Одиша Прадип Джена заявил, что некоторые тела были подсчитаны дважды. Он сказал о 275 погибших и отметил, что эта цифра вряд ли возрастет.

"Сейчас спасательная операция завершена", — сообщил Джена.

В результате железнодорожной аварии ранения получили около 1200 человек. Более 900 пострадавших уже выписали из больницы.

Причина катастрофы

Министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнау заявил, что авария произошла из-за смены электронной блокировки. По его словам, расследование покажет, кто ответственен за эту ошибку.

"Причина обнаружена, и лица, ответственные за это, установлены", — сказал он.

Вайшнау отказался предоставлять дополнительные подробности до обнародования правительственного отчета.

Напомним, в Индии пассажирский поезд Coromandel Express столкнулся с грузовым поездом в районе Баласор в штате Одиша.

Также мы писали, что власти отметили, что по количеству жертв это самая большая железнодорожная авария за последние более 10 лет.

Добавим, сегодня сообщалось о 288 погибших людях в результате столкновения поездов в Индии.

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