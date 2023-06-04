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Зіткнення поїздів в Індії: остаточна кількість жертв та причина катастрофи

4 червня 2023 16:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зіткнення поїздів в Індії: остаточна кількість жертв та причина катастрофи
Наслідки залізничної катастрофи в Індії. Фото: REUTERS/Adnan Abidi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 4 червня, влада Індії закінчила рятувальні роботи після залізничної аварії. За попередньою інформацією, поїзди зіткнулися через зміну електронного блокування.

Про це повідомляє Reuters та CNN.

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Кількість загиблих та поранених

Число загиблих у катастрофі було переглянуто після того, як опублікували інформацію про 288 жертв. Головний секретар східного штату Одіша Прадіп Джена заявив, що деякі тіла були підраховані двічі. Він сказав про 275 загиблих та зазначив, що ця цифра навряд чи зросте.

"Наразі рятувальна операція завершена", — повідомив Джена.

Внаслідок залізничної аварії поранення отримали майже 1200 осіб. Понад 900 постраждалих вже виписали з лікарні. 

Причина катастрофи

Міністр залізниць Індії Ашвіні Вайшнау заявив, що аварія сталася через зміну електронного блокування. За його словами, розслідування покаже, хто відповідальний за цю помилку. 

"Причину виявлено, і осіб, відповідальних за це, встановлено", — сказав він.

Вайшнау відмовився надавати додаткові подробиці до оприлюднення урядового звіту.

Нагадаємо, в Індії пасажирський поїзд Coromandel Express зіткнувся з вантажним потягом у районі Баласор у штаті Одіша. 

Також ми писали, що влада зазначила, що за кількістю жертв це найбільша залізнична аварія за останні більш ніж 10 років.

Додамо, сьогодні повідомлялося про 288 загиблих людей внаслідок зіткнення поїздів в Індії.

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