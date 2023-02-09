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Ердоган заявив, що до такого землетрусу неможливо було підготуватися: кількість жертв перевищила 16 000

9 лютого 2023 12:54
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Ердоган заявив, що підготуватися до такого землетрусу було неможливо
Опозиція звинувачує президента Туреччини у великій кількості жертв
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії продовжує збільшуватися. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що ситуація в країні під контролем, а до такого катаклізму неможливо було підготуватися.

Про це повідомляє видання BBC.

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Жертви землетрусу

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу у Туреччині та Сирії продовжує збільшуватися. Станом на зараз уже відомо про те, що загальна кількість жертв перевищує 16 тисяч.

Що заявив Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган наголосив, що в країні після землетрусу були "деякі проблеми", але зараз ситуація уже під контролем.

За словами турецького лідера, до подібного природного катаклізму неможливо було підготуватися.

Як відреагувала турецька опозиція

Опозиційні сили Туреччини, на противагу владі, звинувачують владу у поганій підготовці і реакції на землетрус.

"Якщо є одна людина, відповідальна за це, то це Ердоган", — наголосив лідер найбільшої в країні опозиційної партії Кемаль Киличдароглу.

Що відомо про землетрус в Туреччині

6 лютого у густонаселеному районі на півдні Туреччини стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. Землетрус зачепив і частину сусідньої Сирії.

Навіть після кількох годин після землетрусу у Туреччині продовжили падати житлові будинки.

Станом на середину 7 лютого кількість загиблих людей перевищили позначку у 5 тисяч. Масштаби лиха ускладнюють зусилля з надання допомоги.

На середину 8 лютого кількість жертв наблизилася до позначки 10 тисяч.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.

Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні. 

Нагадаємо, що учора, 8 лютого, Туреччина знову здригнулася від землетрусу. Він стався на півдні та у центрі країни.

За словами сейсмологів, у Туреччині та Сирії продовжуються нові землетруси. Втім, вони не такі сильні та руйнівні, як було кілька днів тому.

Нові підземні поштовхи фіксують у центральних та південних регіонах Туреччини. Один із найсильніших стався близько 10:00. Підземний поштовх був потужністю 4,9 бала.

Інші поштовхи були легшими та менш відчутними. При цьому в Сирії також було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 3,4 бала.

Фото: Instagram Anadolu

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