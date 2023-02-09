Эрдоган заявил, что подготовиться к такому землетрясению было невозможно

Оппозиция обвиняет президента Турции в большом количестве жертв

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии продолжает увеличиваться. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ситуация в стране находится под контролем, а к такому катаклизму невозможно было подготовиться.

Об этом сообщает издание BBC.

Жертвы землетрясения

Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии продолжает увеличиваться. На сегодня уже известно о том, что общее количество жертв превышает 16 тысяч.

Что заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что в стране после землетрясения были "некоторые проблемы", но сейчас ситуация уже под контролем.

По словам турецкого лидера, к подобному природному катаклизму невозможно было подготовиться.

Как отреагировала турецкая оппозиция

Оппозиционные силы Турции, в отличие от власти, обвиняют власть в плохой подготовке и реакции на землетрясение.

"Если есть один человек, ответственный за это, то это Эрдоган", — подчеркнул лидер крупнейшей в стране оппозиционной партии Кемаль Киличдароглу.

Что известно о землетрясении в Турции

6 февраля в густонаселенном районе на юге Турции произошло мощное землетрясение . В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе. Землетрясение задело и часть соседней Сирии.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в Турции продолжили падать жилые дома.

По состоянию на середину 7 февраля количество погибших превысили отметку в 5 тысяч. Масштабы бедствия усложняют усилия по оказанию помощи.

К середине 8 февраля количество жертв приблизилось к отметке 10 тысяч.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.

"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.

Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране.

Напомним, что вчера, 8 февраля, Турция снова вздрогнула от землетрясения . Он произошел на юге и в центре страны.

По словам сейсмологов, в Турции и Сирии продолжаются новые землетрясения. Впрочем, они не так сильны и разрушительны, как было несколько дней назад.

Новые подземные толчки фиксируются в центральных и южных регионах Турции. Один из самых сильных произошел около 10:00. Подземный толчок был мощностью 4,9 балла.

Другие толчки были более легкими и менее ощутимыми. При этом в Сирии также был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,4 балла.

Фото: Instagram Anadolu