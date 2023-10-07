Бойовики ХАМАСу вбили щонайменше 150 ізраїльтян

Жертва внаслідок нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль. Фото: REUTERS/Ammar Awad

В Ізраїлі зросла кількість загиблих внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС. Наразі відомо про щонайменше 150 жертв.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Загиблі в Ізраїлі

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що жертвами нападу ХАМАСу стали 150 ізраїльтян. Там припускають, що кількість загиблих може збільшитися.

Наразі відомо, що ще 1 104 людини були поранені в результаті атак. Серед жертв солдати та цивільні особи.

Що відбувається в Ізраїлі

Військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою, Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Україна висловила Ізраїлю свою підтримку перед лицем терористичної загрози. Президент Володимир Зеленський прокоментував напад ісламського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За його словами, не можна давати шанс терору.

Ізраїль завдав ударів по сектору Газа у відповідь на вторгнення до країни бойовиків палестинського угруповання ХАМАС. Повідомляється про щонайменше 198 загиблих.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу поспілкувався з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Сторони обговорили ситуацію внаслідок вторгнення ХАМАСу.

ХАМАС захопив у заручники мешканців Ізраїля. Червоний Хрест заявив, що готовий відвідати всіх затриманих.

Ізраїльська Армія оборони зайшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа. Сьогодні, 7 жовтня, їх захоплювали бойовики ХАМАС.

Військовий експерт Юліан Репке розповів, як палестинці змогли вторгнутися в Ізраїль. За його словами, ракетний обстріл і захоплення військових баз були відволікаючими маневрами.

Бойовики ХАМАСу обстрілюють Тель-Авіву. Вони також атакують прилеглі райони міста. За попередньою інформацією, є влучання.

Ізраїльський ЦАХАЛ відновлює контроль над військовою базою Реїм на півдні країни. Раніше її захопили терористи ХАМАСу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, в країні також зникли два громадяни.