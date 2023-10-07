Боевики ХАМАСа убили по меньшей мере 150 израильтян

Жертва в результате нападения боевиков ХАМАСа на Израиль. Фото: REUTERS/Ammar Awad

В Израиле возросло число погибших в результате нападения террористической группировки ХАМАС. Сейчас известно о по меньшей мере 150 жертвах.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Погибшие в Израиле

В Министерстве здравоохранения рассказали, что жертвами нападения ХАМАС стали 150 израильтян. Там предполагают, что количество погибших может увеличиться.

Известно, что еще 1 104 человека были ранены в результате атак. Среди жертв солдаты и гражданские лица.

Что происходит в Израиле

Военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь, Израиль объявил о состоянии готовности к войне.

Украина выразила Израилю свою поддержку перед лицом террористической угрозы. Президент Владимир Зеленский прокомментировал нападение исламской группировки ХАМАС на Израиль. По его словам, нельзя давать шанс террору.

Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на вторжение в страну боевиков палестинской группировки ХАМАС. Сообщается о по меньшей мере 198 погибших.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообщался с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Стороны обсудили ситуацию в результате вторжения ХАМАСа.

ХАМАС захватил в заложники жителей Израиля. Красный Крест заявил, что готов посетить всех задержанных.

Израильская Армия обороны вошла во все города на границе с Сектором Газа. Сегодня, 7 октября, их захватывали боевики ХАМАС.

Военный эксперт Юлиан Репке рассказал, как палестинцы смогли вторгнуться в Израиль. По его словам, ракетный обстрел и захват военных баз были отвлекающими маневрами.

Боевики ХАМАС обстреливают Тель-Авиву. Они также атакуют близлежащие районы города. По предварительной информации, есть попадания.

Израильский ЦАХАЛ восстанавливает контроль над военной базой Реим на юге страны. Ранее ее захватили террористы ХАМАС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли два гражданина.